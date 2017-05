Fikk rørbeskytter i trålen

Tråleren «Molnes» fikk med seg deler av en trålavviser som skulle beskytte en rørledning som er tilknyttet en Gullfaks-plattform.

Ifølge petro.no rev tråleren av deler av beskyttelsesstrukturen over en flens på Gullfaks subseaanlegg.

«GFC mottok informasjon fra Statoil overvåking og beredskap om at tråleren Molnes hadde fått med seg metall i trålen. Bilder av trål med metalldeler på dekk tilsa at funnet var beskyttelsesstruktur», skriver Statoil i sitt varsel til Petroleumstilsynet.

ROV-fartøy Skandi Acergy ble tilkalt for å undersøke eventuelt skadeomfang.

«Undersøkelser viser at trålen har revet av trålavviser over flens på bundel 19-P70A (bundel for rørledning til brønnrammer) flere kilometer fra plattformen. Flens ser ut til å være uskadet.

Ifølge petro.no har Statoil overvåking og beredskap etablert en midlertidig aktsomhetssone (ingen fisking anbefalt) ved skadested».

Statoil opplyser samtidig at en lignende hendelse inntraff også den 2. mars i år