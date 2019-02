Fikk sjelden bifangst

Kun et femtitalls tatt av denne sorten siden 1972

Av Inge Bjørn Hansen

Kenneth Stensen fra Bøstad, nå fiskende ut fra Kiberg, melder via facebbook at han har fått ombord en fisk han ikke helt klarer å artsbestemme. Han ber derfor facebookpublikummet om hjelp.

Og hjelp fikk han. Noen av hjelperne bommet nok totalt, mens andre ser ut til å ha truffet blink. Alt fra hyse til laks og oppdrettstorsk er foreslått. Best er og korrekt er nok forslaget om at det er en Berlevågfisk Kenneth har fått. En art det er registrert fanget kun noen og femti individer av i Norge.

Stensen sier til Kyst og Fjord at rariteten ble tatt på lina utenfor Kiberg, og at det er første gang han har sett en slik fisk. Ut over det melder han at det er godt fiske selv om torsken lar vente på seg for linefiskerene. I dag har han levert 3000 kilo. For det meste hyse. Han sier også at de garnfiskerne begynner å melde om mye torsk.

Hva er en berlevågfisk? Wikipedia skriver følgende:

Berlevågfisk er en sjelden torskefisk som blir opp til 70 cm lang. Arten ble først funnet i Norge, de tre førsteIndividenei Berlevåg i 1972. Ett eksemplar ble funnet i Vadsø i 1957, og rett utenfor Torsvåg i Troms i 1972, og ett i Berlevåg i 1987

Frem til 2003 var bare ti eksemplarer kjent for Vitenskapen. Mellom februar 2003 og april 2004 ble ytterligere 31 fanget utenfor norskekysten. Den 27.mars 1972 ble det fanget noe som kan være en berlevågfisk utenfor Kiberg. Nyere forskning har vist at Berlevågfisk og Alaska pollock som finnes nord i Stillehavet er samme art.

Kyst og Fjord spør som Stensen: Er dette en Berlevågfisk?