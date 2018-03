Fikk skrei på 44 kilo

Lenvik-fiskeren visste hvor han skulle sette garnene for å få virkelig stor fisk.

Foto: Privat

Bjørn Jørgensen fikk en torsk på 44 kilo og 157 cm, til en verdi av 730 kroner. Nå er fisken på tur til Spania, melder NRK Troms på sine nettsider.

- Det var en litt «overraskanes» kar, sier han til statskanalen.

Han drifter fra «Fjordfangst» som er en knappe 40 år gammel sjark og har ei torskekvote på drøyt 50 tonn. Etter leveringen denne helga, har han ennå igjen en tredel av denne kvota.

Skreien ble fisket ved Grimsbakken noen mil utenfor Senja.

- Jeg flyttet bruket dit bevisst i går for å få virkelig stor fisk, fisk over 30 kilo. Mars er det beste tidspunktet for å fange slike store torsker, mener han.

Han har ifølge nettstedet blitt kalt for «kveitekongen», siden han har fått seks kveiter på mer enn 200 kilo.