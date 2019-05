Fikk skryt av fiskeriministeren

Fiskeriminister Harald T. Nesvik besøkte denne uka sjømatmessa i Brüssel og møtte blant andre Ole Olsen fra Real Lofoten. Han er fra Sund i Flakstad.

- Norge har verdens beste sjømat, og bedrifter som Real Lofoten gjør en viktig jobb for å få den ut til enda flere, ministeren.

På messa lanserte bedriften fra Flakstad Arctic Loins og Arctic Filet. Det er gryteklar, utvannet tørrfiskfilet produsert av inntørket tørrfisk.

-Veldig godt fornøyd med messa. Veldig morsomt å vise fram resultatet av mange års utvikling av teknologi og produkt. Stor interesse for Arctic Loins og Filet blant mange aktører vi vet har stor gjennomslagskraft. Besøk på stand over all forventning, skriver Olsen i en sms til Lofotposten.

– Det er alltid interessant å møte norske selskaper ute i verden og å høre om deres planer. Norge har verdens beste sjømat, og bedrifter som Real Lofoten gjør en viktig jobb for å få den ut til enda flere, sier Nesvik i en pressemelding.

– Hyggelig mottakelse på tirsdag, der fiskeriministeren adresserte mange av utfordringene i næringen på en veldig god måte. Regner med å delta også til neste år, forteller Ole Olsen til Lofotposten.