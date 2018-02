Fikk svar fra næringen

Fiskeridirektør Liv Holmefjord og hennes kolleger ville ha tilbakemelding fra fiskere og kjøpere på Myre om ressurskontroll og kvalitetsarbeidet. Det fikk de.

Foto: arkiv

Holmefjord og Fiskeridirektoratet stilte med mange medarbeidere på møtet. Norges Råfisklag deltok også.

Kvalitet på fisken og kontroll med omsetningen var bladet de temaene som de ville ha synspunktet på.

– Vårt mål med denne turen er å kunne finne måter der vi kan stå med strak rygg og si at den norske fisken er best og har en fantastisk verdi både for oss og for dem som vi selger den til. Vi vil ha input fra kjøpere og fiskere og vi vil ha god dokumentasjon på at den fisken som går ut fra oss er av en så god kvalitet som mulig, sa Holmefjord til Bladet Vesterålen.

Ifølge avisen tok debatten i møtet etter hvert en vending som Holmefjord og hennes medarbeidere ikke helt hadde ønsket seg. Omregningsfaktor og kontrollørenes rolle ble mye fokusert.

– Jeg mener at kontrollen bør styrkes ute på kaikanten og når fisken går ut av mottaket. Omregningsfaktor er også viktig når vi må kjøpe fisken rund. Gode løsninger med like konkurransevilkår for alle er viktig å få på plass, sa Arne Karlsen hos Gunnar Klo AS som satte pris på at direktoratets ledelse på denne måten drar ut for å møte fiskeriene.

Jon Edvard Johnsen fra Bø var enda klarere i sin kritikk av direktoratet.

– For meg er det veldig tungt å være med i et prosjekt med Fiskeridirektoratet. En må ha evne til å lytte og det har ikke direktoratet. Det er en junta. En må være litt ydmyk og en må kunne lytte, sa Johnsen.

Til det svarte Holmefjord:

– Både vi og dere trenger å kunne stole på at det som foregår er rett. Den info dere besitter er gull verdt for oss. Kravene til oss blir stadig strengere. Vi trenger ei oppfølging etter dette. Nå skal vi også til Lofoten for å høre hva de har på hjertet i denne saken. Vi må forholde oss til at det er politikerne over oss som legger legger grunnlaget for hva vi skal jobbe med, men vi er her så absolutt for å lytte til dere.