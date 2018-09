Filét har økt med 70 prosent

I år har eksporten av norske fileter til Storbritannia økt med nærmere 70 prosent, fra 1147 til 1913 tonn.

- Det viser at det britiske markedet setter stor pris på norskprodusert fisk, skrier Fiskebåt i en pressemelding.

En del av den kraftige veksten skyldes en forsyvning i markedet fra blokkfryst til fileter. Den totale veksten av norsk torsk og hyse til Storbritannia så langt i år er derfor på 12 prosent.

Denne uken er britiske Fish and Chips-kokker i Norge for å lære mer om norsk fiskeri. Norsk fisk som er fryst om bord på båtene har fått et sterkt fotfeste innen toppsegmentet av Fish and Chips-restauranter i Storbritannia. De ti beste Fish and Chips-kokkene i Storbritanni er nå i Norge for å lære mer om hvordan fisken blir fanget og håndtert, før den havner på middagsbordet. Et av høydepunktene er å bli med tråleren Ramoen på fiske.

- Fish and Chips blir ofte omtalt som britenes nasjonalrett. Det er derfor svært gledelig at konsumet av norsk fisk øker så kraftig. Det viser at de kvalitetskritiske britene setter pris på den kvaliteten som norske fiskebåter leverer, sier Hans FrodeKielland Asmyhr, som representer Nores sjømatråd i Storbritannia.

Norsk kvalitet

Mer enn 30 prosent av torsk og hyse som selges i Storbritannia kommer fra norske fiskebåter.

- Det er en tydelig trend at de ledende Fish and Chips-restaurantene etterspørr norsk torsk og hyse, som er fryst om bord på båtene kort tid etter at den er fanget. Rask nedfrysing sikrer topp kvalitet på filetene, sier Asmyhr.

Hvert år blir den beste Fish and Chips-restauranten i Storbritannia kåret i den prestisjetunge Fish & Chips Awards. De to siste årene har vinneren vært restauranter som sverger til norsk sjømat. Denne uken får de ti finalistene se og oppleve norsk fiskeri på nært hold.

- Dette er svært lærerikt og interessant. Jeg har lært utrolig mye på denne turen, sier Harry Niazi, som driver Olley`s fish Experience i London.

Kritiske briter

De britiske kokkene er opptatt av kvalitet i alle ledd. Forbrukerne er også opptatt av miljøet.

- For oss er det viktig å få vise fram en moderne og miljøvennlig fiskeflåte. Britene er svært opptatt av miljø, og der er Norge i teten internasjonalt både i forhold til forvaltning av fiskeressursene og ikke minst i forhold til svært lave utslipp av klimagasser, sier Odd Kristian Dahle, informasjonsleder i organisasjonen Fiskebåt, som organiserer den havgående fiskeflåten.