Filét-veteran tror på Primex-fremtid

Et marked som ønsker trygge porsjonspakker av høy kvalitet for matlaging hjemme kombinert med utsikter til lavere råfiskpris, gjør at filét-veteran Leif Henriksen ser lyst på sjansene for at Primex lykkes. - 2021 blir filetindustriens år, mener Henriksen.