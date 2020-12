Fin juleinnspurt på heimsjøen

Da det kom melding om gode makrellforekomster inne ved land kastet lokale kystfiskere seg rundt og fikk en god innspurt før jul.

Rett før helgen kom fiskere tilfeldigvis over en god del makrell sør i Øygarden kommune, skriver Sildelaget på sine nettsider.

- Det er ganske uvanlig med så store makrellforekomster på kysten så tett oppunder jul, forteller salgsleder Kenneth Garvik.

Det var i Austefjorden, rundt Glesnes, at fiskerne kom over store mengder av makrell.

Dermed kastet seks – syv kystbåter i område seg rundt og fikk tatt knappe 300 tonn av den gode proteinrike fisken.

- Som sagt er det særs uvanlig at man får makrellfangster langs kysten så tett oppunder jul, så man kan jo spørre seg hvor makrellen skal. Vil den være tilgjengelig på nyåret også? Vil den samle seg opp inne med Steinsland? sier Garvik.

I tillegg til makrellfiskerne som fikk tatt mer av resterende kvoter, gjorde et par kystbåter seg ferdig med sine sildekvoter nordpå i starten av uken.

- Vi forventer at flåten tar juleferie nå, så kan det hende at et par-tre stykker drar ut og leiter etter makrell i romjula, avslutter Garvik.