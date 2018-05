- Finnar bakveien til norske kvoter

Utenlandske investorer vil snart ha en åpen bakvei til norske fiskekvoter. Det mener leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen. Bakgrunnen er struktureringsforslaget foir flåten under 11 meter.

- Deltakerloven og fiskerigrenseloven skal sikre at norske fiskeressurser forblir på norske hender, og ikke ender opp hos eiere i Kina, Singapore eller USA. Norske myndigheter har allerede åpnet for utenlandsk eierskap i den minste flåten, og dersom det nå også innføres evigvarende strukturkvoter under 11 meter, mener jeg vi har åpnet ytterligere og er på full fart mot fri internasjonal tilgang til norske fiskeressurser, sier Pedersen til Kyst og Fjord.

- Svært betenkelig, og så langt jeg kan se er ikke spørsmålet behandlet i høringsdokumentet som er sendt ut.

Som kjent har fiskeriminister Per Sandberg lansert flere ulike veier å gå i framtidas kvotesystem, der strukturering utgjør et viktig virkemiddel. Gjennom tilgangen til båter under 15 meter vil også utenlandsk kapital ha tilgang til disse evigvarende kvotene, påpeker Pedersen.

EØS-avtalen

Da EØS-avtalen ble fremforhandlet først på 90-tallet, var det viktig for norske myndigheter å holde fiskerinæringa utenfor EU-prinsippet om fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester. Det fikk man gjennomslag for, og dermed ble de norske særlovene stående.

Men fortsettelsen har ikke vært uten press. Mest kjent er spørsmålet om hvorvidt et norsk fiskefartøy kunne ha norsk mannskap. EU hevdet at dette spørsmålet ikke handlet om fiskeri, men om sysselsetting, og at prinsippet om «fri flyt av arbeidskraft» hadde forrang. Norge tapte, og innførte i stedet et bostedskrav, der det heter at «minst 50 prosent av mannskapet på norske fiskebåter og fartøyfører må være bosatt i norsk kystkommune eller nabokommune til slik kystkommune». Også dette ble påklaget av EU, men i 2012 fant EFTAs overvåkingsorgan ESA at det ikke var grunnlag for å gå videre med klagen.

Når det gjaldt eierskap til kvoter, stod imidlertid unntaket fast, inntil islandske fiskere fikk eie norske båter under 15 meter. I 2016 hevdet Kystfiskarlaget at tallet 15 meter var satt helt tilfeldig, at Fiskeridepartementet hadde sovet i timen og at 500 millioner europeere utilsiktet var blitt deleiere av de norske fiskekvotene.

Saka er komplisert og handler om deltakerloven, EØS-avtalen, utlendingsloven, sjøloven og fiskeforbudsloven, for å nevne noe. Sentralt i problemstillinga er at norske statsborgeres unike rettigheter gradvis er blitt svekket som følge av EØS-avtalen, som skal sikre alle borgere innenfor unionen like rettigheter.

- Meningsløst

- For oss er det helt meningsløst å åpne opp for en slik ordning, uten å ta diskusjonen rundt utenlandsk eierskap i norske fiskeressurser. Tross EØS-unntaket kan utenlandske eiere komme inn bakveien og få tilgang til selve arvesølvet, og ifølge Per Sandberg kan ikke norske myndigheter gjøre noe med spørsmålet, på grunn av EØS-avtalen. Når EØS-avtalen er så til de grader fredet, må man være ekstra påpasselig når det åpnes nye tilganger. Det har ikke myndighetene gjort før, og alt tyder på at man ikke har tenkt å gjøre det denne gangen heller.