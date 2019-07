Finner mindre makrell langs kysten

Toktleder på Vendla, Sindre Vatnehol, sier makrellen står mer samlet, men at de finner mindre makrell.

Forskerne finner lite makrell i Vestfjorden, men at resultatene så langt under makrelltoktet ikke har kommet som noen overraskelse, melder Norges Sildesalgslag på sine nettsider.

- Situasjonen ved kysten var bedre i fjor. I år hadde vi på forhånd fått signaler om nedgang fra fiskere i området, så vi var forberedt på at våre prøver ville vise det samme, sier Vatnehol til tekfisk.

Målet med toktet er å etablere årets bestandsindeks for makrell, inkludert utbredelse og vandring. Bestandsindeksen sier noe om endringer fra år til år, og går inn i beregningen som ligger til grunn for rådene bak neste års kvoter.

Videre forteller Vatnehol at dataene må analyseres før man kommer med en bestandskonklusjon, men makrellmengden synes å ta seg betydelig opp utenfor eggakanten.

- Men hvor mye, må vi komme tilbake til etter at dataene er ferdiganalysert, sier han.

Vatnehol mønstrer nå av, mens kollega Leif Nøttestad overtar stafettpinnen når fartøyet går ut på flere makrellmengdemålinger.