Finnmark holder omsetningen igang

Bortsett fra aktiviteten langs Finnmarkskysten, er det stilt på de fleste fiskefelt. Siste uke oppnådde Råfisklaget ikke mer enn 110 millioner kroner i omsetning.

Det er et fall på nesten 50 millioner kroner sammenlignet med uken før, viser de foreløpige tallene i råfisklagets ukeoversikt.

Den labre ukeomsetningen skyldes først og fremst beskjedne landinger og fryst råstoff, det gjelder både på fra norske så vel som utenlandske båter.

Omsetningen av ferskt råstoff der fiskeriene pågår, holder seg på et brukbart nivå. Det viser leveringstallene for torsk, kongekrabbe, sei og hyse tatt på Finnmarkskysten. Her er det snurrevadflåten som står for de største volum, mens sien nå holder en håndfull notbåter i gang, framgår det i Norges Råfisklags siste ukes rapport.

Utover dette er det heller labert på de fleste fiskefeltene, bortsett fra at det er god fart i fangsten på taskekrabbe og leppefisk lengre sør.