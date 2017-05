Finnmark leder an

Årstiden tatt i betraktning, er det ingen bombe at det meste av torskefisket foregår utenfor Finnmark.

Foto: Øystein Ingilæ

Av de totalt 4.800 tonnene som ble levert fersk sist uke, ble hele 4.100 landet i Finnmark, viser de siste tallene fra Norges Råfisklag.

Det meste av den ferske torsken var levert i Finnmark, med 1.840 tonn i øst- og 2.300 tonn i vestfylket, melder Råfisklaget på sine nettsider.

Videre var 520 tonn fersk torsk levert i Troms, 70 tonn i Vesterålen og 60 tonn i Lofoten/Salten.

Av et ferskseikvantum på nær 1.500 tonn var 850 tonn tatt på not, hvor 250 tonn var levert i Vest-Finnmark, 150 tonn i Troms, 130 tonn i Sør-Trøndelag og 320 på Nordmøre.

Totalt var det 6 båter med leveranser sist uke, 2 i nord og 4 i Sør. For øvrig var 430 tonn sei tatt på snurrevad, av det var 130 tonn levert i Øst-Finnmark, 170 tonn i Vest-Finnmark og 130 tonn i Troms. Side 2 av 8 For ferskleveransene av hyse, var det meste tatt på snurrevad, nærmere bestemt 1.140 tonn av totalen på 1.230 tonn.

Snurrevadleveransene var fordelt med 890 tonn i Øst-Finnmark og 250 tonn i Vest-Finnmark.

Når det gjelder omsetningen av fryst fisk, har de siste ukene for det meste dreid seg om hyse, men i uke 19 var torsken tilbake på topp, dog med beskjedne kvantum omsatt fryst fisk. Av torskekvantumet på knappe 700 tonn levert fryst var 430 tonn fra fire autolinebåter og 260 tonn fra to trålere 660 tonn fryst hyse fordelt med 410 tonn på to trålere og 240 tonn på 3 autoline/line-båter, meldes det på Norges Råfisklags nettsider.