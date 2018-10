Finnnmark styrker kystfiskarlaget

Har stiftet regionslag også i Vest-Finnmark

– Fra før av har Kystfiskarlaget regionslag i Øst-Finnmark, og med etableringen i vest har vi nå et enda mer slagkraftig lag som dekker hele Finnmark. Det er positivt for organisasjonen som helhet, og for å fronte fiskeripolitiske saker både nasjonalt og som opptar kystfiskere i landets nordligste fylke, sier leder i Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen i en pressemelding.

Den nye avdelingen av Kystfiskarlaget hadde allerede på første møte oppe flere saker til behandling. Blant annet krabbe, overfiske og oppdrett. Vi kommer tilbake med mer om dette i neste ukes papiravis.