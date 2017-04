Fire aktører snuser på Ingøy

Før nedleggingen 1. mai har fire ulike aktører meldt sin interesse for å føre driften videre. Men Fjordlaks har ikke respondert.

Foto: Måsøy kommune

Det er NRK Finnmark som melder at frustrasjonen rundt Ålesund-firmaet er økende både ute på Ingøya, men også i kommunesenteret Havøysund. Måsøy kommune har nemlig jobbet iherdig for å få nye aktører på banen, og fungerende ordfører Tor Bjarne Stabell sier at de fire har et bredt spenn i planene – alt fra turisme og krabbekjøp til etablering av helt nytt anlegg vegg i vegg med Fjordlaks-anlegget.

Men det har ikke vært enkelt for hverken kommunen eller aktørene å få Fjordlaks i tale.

– Det er veldig tungt for folket. Vi har en aktør som ikke tar en telefon eller noen ting. Folket sliter, sier leder i Ingøy Grendelag, Åge Flaten til NRK.

Personalsjef i Fjordlaks, Kjetil Clemetsen svarer på sin side at dette beror på en praktisk misforståelse rundt hvilket nummer folk har brukt for å få tak selskapets beslutningstakere. Uansett – Fjordlaks står fast på at Ingøy-bruket ikke selges til noen som har planer om å drive med hvitfisk, da de ikke ønsker en konkurrent til sitt andre fiskemottak på Rolvsøy.

Fungerende ordfører Tor Bjarne Stabell sier til NRK Finnmark at en av aktørene som vurderer Ingøy, har planer om å bygge et nytt anlegg på kommunal grunn, vegg i vegg med anlegget Fjordlaks nekter å selge til hvitfiskformål.

- Det er tidlig å si hvor realistisk det er, men den aktuelle aktøren vurderer jeg å være seriøs, sier Stabell til NRK.