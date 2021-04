Fire personer druknet i mars

Fire personer omkom som følge av drukning i mars. Alle drukningene skjedde i forbindelse med bruk av båt. Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk druknet totalt 12 personer i første kvartal. Alle 12 var menn.

Alle de fire som omkom i drukningsulykker i mars var menn i 60- eller 70-årene.

I starten av mars døde en 70 år gammel mann etter å ha falt over bord fra en fisketråler utenfor Senja i Troms og Finnmark. En annen mann på 70 år er antatt omkommet etter at han dro ut for å trekke garn utenfor Blomvåg i Øygarden i Vestland fylke. Redningsaksjonen ble avsluttet uten funn.

I siste halvdel av mars ble en mann i slutten 60-årene funnet omkommet i sjøen i Vestfjorden i Nordland. En leteaksjon ble igangsatt etter at båtføreren sendte ut maydaymelding på grunn av vanninntrenging. Den fjerde drukningsulykken skjedde på Mågerø Marina i Tjøme i Vestfold og Telemark siste dag i mars. En mann i 70-årene omkom etter å ha sklidd eller falt i sjøen der båten hans lå fortøyd.

Båtulykker og fall gjennom isen i første kvartal

I første kvartal i år har 12 personer omkommet i drukningsulykker i Norge. Fire menn har druknet etter å ha gått gjennom isen, og fire menn har druknet i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Alle de omkomne var i 60- eller 70-årene.

De to mennene som har omkommet fra yrkesbåter var 34 og 70 år, mens de to som druknet under dykking var henholdsvis 19 og 34 år.

Ved utgangen av mars i fjor var det også registrert 12 drukningsulykker.

Antalle drukningsulykker i februar er for øvrig oppdatert fra tre til fem. En mann i 30-årene ble funnet omkommet i sjøen etter at han ble meldt savnet da han ikke kom tilbake fra teinefiske utenfor Godøy i Møre og Romsdal tidlig i februar. I midten av februar ble en mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen nær en fortøyd båt på Vestresand i Vestvågøy kommune i Nordland.

Fordeling på fylker

I første kvartal var det to drukningsulykker i henholdsvis Troms og Finnmark, Nordland, Vestland og Innlandet. Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark og Viken har alle én drukningsulykke så langt i år.