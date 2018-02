Firedobler skreifestivalen

Vesterålen Skreifestival firedobler budsjettet. Aldri før har festivalen vært større. Festen er alt i gang, og fra nå av og fram til søndag kveld vil det gå slag i slag på Myre.

Foto: Dag Erlandsen

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Klassikeren under festivalen er selvsagt VM i tungeskjæring lørdag formiddagen, der jenter og gutter i klassene 9 -11 år og 12 - 14 år konkurrerer om hvem som er kjappest med kniven. Men både før og etter står en lang rekke andre arrangementer står på menyen, blant annet faglig påfyll på en workshop om restråstoff på onsdag og Skreikonferansen 2018 på torsdag.

- Vi har øket festivalens omfang betydelig fra tidligere år, sier Kay Freddy Evensen, som overtok som styreleder da festivalgeneral Arne Antonsen gikk bort etter kort tids sykdom i fjor sommer. Han lover høyt faglig innhold, anerkjent arena, familievennlig, møteplass for fiskerifolk som vil knytte nye kontakter og høyt nivå på bidragsyterne som noen av stikkordene. I kjendisrekka stiller fiskeriminister Per Sandberg, TV2-gründer og ny fiskeriaktør i Finnmark, Arne Hjeltnes, «sinnakokken» Eyvind Hellstrøm, trubadur Halvdan Sivertsen og komiker Truls Svendsen, for å nevne noen.

- Sist høst gikk vi igjennom potensialet for festivalen, sammen med våre fem hovedsponsorer, Gunnar Klo, Holmøy Maritime, Myre Fiskemottak, Normar og Ståle Nilsen Seafood. Der ble vi enige om at festivalen har et uutnyttet potensial, som vi nå skal forsøke å ta ut. Leverer vi, er sponsorene med på å løfte arrangementet til høyere nivåer, sier Kay Freddy Evensen til Kyst og Fjord.