Firedoblet effekten med minimaskin

Nergård Havfiske har mangedoblet sløyekapasiteten ombord i «Kågtind II» etter at de investerte i verdens minste sløye- og kappemaskin.

– Effektiviteten er firedoblet for stor fisk opp til 12 kilo, sier Johann Johansson, som er Technical Supervisor i Nergård Havfiske.

Liten og rask

Tråleren «Kågtind II» har siden midten av januar brukt den lille men svært effektive sløye- og kappemaskinen Loppa, og nærmest opplevd en revolusjon i fangsthåndteringen.

Det vil produsenten Havfront selvsagt bruke for hva det er verdt. Under videreutviklingen av maskinen har de hatt som målsetning å gjøre den god på fiskeartene medium til stor. Det har produsenten gjort i tett samarbeid med Nergård slik at bruken blir mest mulig strømlinjeformet.

Vurderer flere

Mannskapet om bord i Nergård-tråleren er veldig fornøyd med installasjonen.

- Den store forskjellen er at de kan ta fisken med begge hender, istedenfor å ha kniv i ene hånden og en stor 12 kg torsk i den andre hånden, og legge den på Loppa for kutting, sier Johann Johansson.

Samtidig framholder han at maskinen tar liten plass om bord.

- Derfor vurderer maskinen på vårt neste nybygg også, sier Johansson.

Brukerne er også fornøyd med oppfølgingen de får fra produsenten,

– Får vi utfordringer, løser Havkraft eventuelle utfordringer øyeblikkelig, sier Johann Johansson.

Konstruert for mindre båter

Sløyemaskinen Loppa har nå vært i ordinær drift i fire år. Til sammen har Havfront levert 23 sløyemaskiner og har ytterligere åtte i produksjon for tiden.

Daglig leder Marius Strømmen i Havfront sier de nå jobber med å gjøre maskinen enda bedre på større fisk. Det vil gjøre maskinen ytterligere brukervennlig for et større vektspekter.

I utgangspunktet ble maskinen utviklet for mindre kystfartøy. At de nå også får innpass i større båter er Strømmen fornøyd med.

- Den minste båten som har montert sløye- og kappemaskinen er en 9-meters båt som fisker i Altafjorden. Så Loppa passer i ulike fartøystørrelser. Det skal samtidig monteres to Loppa-maskiner i kystfartøyet «Stormhav», sier han til Kyst og Fjord.

Loppa tar for øvrig samfengt fisk i størrelsen fra ett til 12 kilo og håndterer både torsk, brosme, lange, sei, hyse og steinbit. Det er særlig utenom de store sesongene at sløyemaskinen kommer til sin rett, når sløyelinjene ikke går for fullt.

- Vi ser også muligheter på Grønland, Færøyene og Island. På Grønland har vi solgt tre maskiner, sier Strømmen.