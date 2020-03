Fisk definert som samfunnskritisk viktig

Fiskerinæringen er nå definert som samfunnskritisk viktig av regjeringen. - Det betyr at vi har en viktig jobb å gjøre, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

All matvareproduksjon og hele verdikjeden er samfunnskritisk, bekrefter Nærings- og fiskeridepartementet til matvarebransjen. - Svært betryggende, sier Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke i en felles uttalelse som ble sent ut lørdag kveld.

Liste med samfunnskritiske oppgaver

Nærings- og fiskeridepartementet sendte tidligere på dagen ut et formelt brev som bekrefter at matvareforsyningen er definert som en samfunnskritisk funksjon. I brevet står det «Med verdikjedene menes blant annet: sjåfører, lagerarbeidere, ansatte ved distribunaler og lagre, ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg, ansatte i sentrale administrative funksjoner, ansatte i fôrindustrien, ansatte i husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk, veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk, ansatte i næringsmiddelindustrien og butikk- og bensinstasjonsansatte.»

- Viktig definisjon

NHO ved Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke ble tidlig orientert om at regjeringen har sterkt fokus på matvareberedskapen og at næringsmiddelindustrien blir gitt slik definisjon. Lørdag kom en nærmere spesifisering.

-Vi setter stor pris på at regjeringen tydelig adresserer at matvareproduksjonen skal sikres. Nå står vi i en situasjon hvor næring og myndigheter jobber sammen, sier administrerende direktør i NHO mat og drikke Petter Haas Brubakk.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge legger til at det er viktig at en definerer tydelig slik departementet nå har gjort.

- Vi har hatt en fortløpende og god dialog med myndighetene, og at matprodusentene ser at de har en viktig jobb å gjøre i den dugnaden Norge nå står ovenfor. Det er også viktig at hele verdikjeden blir definert, slik at ikke ett ledd rammes noe som igjen går ut over resten.