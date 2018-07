Fisk fra norske båter for 115 millioner

Selv i en relativt laber sommeruke som vi nå har lagt bak oss, kom omsetningen til Norges Råfisklag totalt på 128 millioner kroner, herav 115 millioner kroner fra norske båter.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 27 hadde leveranser fra tre russiske fartøy, en autolinebåt og to trålere, stod for 12,8 mill kroner, hvorav 740 tonn torsk ga en verdi på 11,0 mill kroner. Omsetningen for norske båter kom opp i 115,7 mill kroner, fordelt med 61,4 mill kroner på ferskt råstoff og 53,9 mill kroner på fryst. Ukeomsetninga var ned fra 150,1 mill kroner uka før, hvorav landinger fra russiske båter utgjorde 18,1 mill kroner. Totalen for norske båter var da 132,0 mill kroner, fordelt med 52,8 mill kroner på fersk og 79,1 mill kroner på fryst råstoff. Uke 27 i fjor ga en total på 169,1 mill kroner, hvorav 150,2 mill kroner gjaldt landinger fra norske båter, fordelt med 53,6 fersk og 96,6 fryst. Råfisklagets totalomsetning hittil i år, pr uke 27, er kommet opp i 8,25 milliarder kroner, opp 580 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 27 når det gjelder fryst råstoff, totalt 53,9 mill kroner, kom 47,5 mill kroner etter landinger fra 15 trålere, hvorav 12 med ukeomsetning over 100.000 kroner. 1.060 tonn tråltorsk var størst i verdi med 23,9 mill kroner, deretter fulgte 1.460 tonn sei/11,5 mill kroner og 520 tonn trålhyse til verdi 9,4 mill kroner. I tillegg til trålerne var det omsetning av fryst fisk til verdi 4,7 mill kroner fra 2 autolinebåter, også de med i hovedsak torsk. Og en snurrevadbåt stod for 80 tonn fryst torsk til verdi 1,8 mill kroner.