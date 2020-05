Fiskarlag vil ha mer kontroll

Flakstad fiskarlag mener at sporing av hele fiskeflåten, inkludert fritidsfiskere som leverer fisk hos godkjente kjøpere, vil kunne bidra til å ta syndere i næringen. Fiskeriene sliter med et dårlig omdømme på grunn av et fåtall.

Flakstad Fiskarlag hadde styremøte før helga og hadde oppe til diskusjon påstander om fiskefusk, både fra fiskerkolleger og mediene. Følgende vedtak ble gjort i saken:

«Flakstad Fiskarlag vil be myndighetene om å innføre sporing for alle fartøy i merkeregistret, både i åpen og lukket gruppe. Vi vil også be om at fritidsfiskere som skal levere fisk til godkjente kjøpere også skal installere slik sporing. Dette for å unngå store oppslag i mediene om fiskefusk langs kysten. Det er vi som fiskere som blir syndebukken når slike artikler kommer på trykk i mediene, og blir omtalt i tv og radio. Det er «brodne kar» i alle yrkesgrupper /næringer, men ingen andre yrker/næringsutøvere blir stemplet som kriminelle om noen få blir tatt for ulovligheter, slik fiskerne blir.

Derfor vil vi oppfordre Nordland Fylkes Fiskarlag om å ta saken opp til behandling, for deretter å sende den videre, slik at vi som fiskere kan bli tatt seriøst, når vi sier at vi vil fiskefusk til livs.

Når det gjelder kontroll av landinger, kan ikke Flakstad Fiskarlag se at det kan være noe problem for myndighetene/Fiskeridirektoratet å kontrollere at det er samsvar mellom det kjøper/produsent mottar av råstoff, og det som sendes ut av bedriften. Med tanke på at det er nitid kontroll av det fisker melder inn av fangst, og det som leveres, burde dette være et system som også kan brukes på landsiden. Flakstad Fiskarlag mener det er unnfallenhet fra myndighetene sin side at et slikt system ikke er innført for lenge siden, dette gjelder både for båt og landsiden.

Vi kan ikke akseptere at fiskerne skal gå inn i fremtiden med et stempel som kriminelle i pannen, en påstand som også myndigheter og politikere tilslutter seg mange ganger. Vi må ikke være redd for å ta grep som merkes for å få slikt ut av verden en gang for alle.»