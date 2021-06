Fiskarlaget med full hendel fram mot ny organisasjonsstruktur

– Norges Fiskarlag kan nå sette fart på omorganisering med tanke på å fremtidsrette vår struktur, sier leder Kjell Ingebrigtsen til egne nettsider etter at lederne i organisasjonen har møttes.

Det ble tirsdag ettermiddag holdt et møte mellom styreleder og administrativ leder i alle organisasjonsledd og Arbeidsutvalget og den administrative ledelsen i Norges Fiskarlag.

– 15. juni et tidsskille

På sakskartet stod avklaring om videre prosess om utvikling av Norges Fiskarlags organisasjonsstruktur.

– Den 15. juni markerer et tidsskille for organisasjonen. I dag har vi tatt et stort skritt mot å forenkle og forbedre vår struktur. Samtidig lanserer vi også en medlemsapplikasjon for mobil som gir oss en utvidet, forbedret og moderne plattform for kontakt med våre medlemmer, sier Kjell Ingebrigtsen.

– Tilfeldighetene gjør at lanseringen av medlems-appen faller sammen med dette møtet. Det aller viktigste for Norges Fiskarlag nå er selvfølgelig den organisatoriske prosessen utover høsten, sier Kjell Ingebrigtsen. Medlemslagene har oppnevnt to forhandlingsutvalg og disse vil formelt oppnevnes av Landsstyret i et møte i morgen 16. juni. Det var i alt rundt 25 deltagere i dagens møte.

Dette er bestemt:

Det er lagt en tidsplan som innebærer at det skal foreligge forpliktende vedtak om tilslutning til et nytt Nord-Norges Fiskarlag og Sør-Norges Fiskarlag før Landsmøtet 2021, som åpner 3. november i Trondheim. Så skal neste landsmøteperiode benyttes til å få på plass alle detaljer og en formell etablering. Det er også avklart at to eksterne prosessledere skal tiltre hvert av forhandlingsutvalgene. De to er Vidar Ulriksen og Johan Williams.

Forhandlingsutvalgene

Forhandlingsutvalg i Samarbeidsrådet Sør

Sør-Norges Notfiskarlag: Roar Benjaminson og Bernhard Idsø

Fiskerlaget Sør: Lennart Danielsen og Hans-Olav Helgesen

Fiskarlaget Vest: Terje Eriksen og Geir Stuve Rommetveit

Sogn og Fjordane Fiskarlag: Ole Morten Vassdal og Kristian Korneliussen

Møre og Romsdal Fiskarlag: Leif Egil Grytten og Arnstein Næss

Ekstern prosessleder: Vidar Ulriksen

Sekretariat: Norges Fiskarlag

Forhandlingsutvalg i Samarbeidsrådet Nord

Fiskarlaget Nord: Tommy Andre Nilsen og Tomas Sagen (vara: Tore Mosesen)

Nordland Fylkes Fiskarlag: Bjørn Hugo Bendiksen og Børre Johannessen (vara: Yngve Larsen)

Fiskarlaget Midt-Norge: Sturla Hepsø og Espen Nilsen

Ekstern prosessleder: Johan Williams

Sekretariat: Norges Fiskarlag

Videre arbeid

Norges Fiskarlag følger nå opp med å ta kontakt med de to prosesslederne. Deretter vil prosessledere innkalle sine forhandlingsutvalg og lage en framdriftsplan fram mot Landsmøtet i Norges Fiskarlag.

De aktuelle møtene gjennomføres både fysisk og digitalt, opplyser Fiskarlaget.