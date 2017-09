Fiskarlaget med gave til fisketorget

At Oslo endelig har fått realisert sitt fisketorg var en begivenhet Fiskarlaget gjerne ville sette preg på.

Foto: Jan-Erik Indrestrand

Oslo Fisketorg Pipervika holdt torsdag ettermiddag sin åpningsmarkering, der Norges Fiskarlag deltok som en av gjestene.

Hjertet i det nye huset på kaikanten ved Aker brygge er den store fiskedisken der sesongens fisk og annen sjømat blir tilbudt. Oslo Fisketorg Pipervika har også et spiseri, der maten er basert på tilgjengelighet og sesongens råvarer.

Arbeidet med å realisere prosjektet har pågått i en årrekke. Bakgrunnen for ønsket om et slikt bygg ligger i historien. Et kongelig privilegiebrev fra tidlig på 1500-tallet slo fast at byens borgere så vel som kirken har rett til å fiske i fjorden. Fiskerne solgte direkte fra båtene som lå i Pipervika. Til langt ut på 1800-tallet var det en tradisjon med løpegutter som ble sendt ut i byens forsteder for å rope ut dagens fangst. I 1860 ble det satt opp en brygge med basseng for småbåter i Pipervika. På den måten kom fiskehandelen inn i mer ordnede forhold.

Fra tirsdag til lørdag kan Osloborgere sikre seg nyfanget fisk og reker direkte fra fiskebåtene som ligger ved Rådhusbrygga. Denne handelen vil fortsette også etter at Oslo Fisketorg Pipervika åpner. Utvalget vil likevel være bredere og åpningstidene lengre ved fisketorget, meldes det på fisketorgets nettsted.

Det nye glasshuset på Rådhuskaia er 300 kvadratmeter og har kostet omlag 40 millioner. Fisketorget har hatt åpent siden 19. juni.

Seniorrådgiver Knut Eriksen deltok på vegne av Fiskarlaget under den offisielle åpningsmarkeringen for nærmere 300 innbudte gjester ved fisketorget.

Eriksen overrakte en plakett fra Norges Fiskarlag.