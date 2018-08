Fiskarlaget positiv

- Jeg ønsker Harald Tom Nesvik velkommen inn i den viktige rollen som landets fiskeriminister, sier Fiskarlags-leder Kjell Ingebrigtsen.

Foto: Norges Fiskarlag

. Vi kjenner ham som en solid og rutinert politiker og ser frem til å få et god og tett samarbeid med den nye ministeren, legger han til.

- Nesvik har over lang tid hatt god kontakt med næringen. Mange av oss har lagt merke til at han i en årrekke har deltatt aktivt i næringens ulike fora og synliggjort at han ser viktigheten av nær og god kontakt med organisasjonene og den norske sjømatnæringen.

Viktig arbeid fremover

- Jeg vil også takke Per Sandberg for et tett og godt samarbeid om vår viktigste fremtidsnæring. Det er store og viktige spørsmål på agendaen og et arbeid om fremtidens kvoter og kvotesystem er godt i gang. Vi både håper og tror at den nye fiskeriministeren vil videreføre dette arbeidet og opprette en dialog med oss i næringen som gjør at vi sammen kan forankre et solid og fremtidsrettet system for å videreutvikle norsk sjømatnæring, sier Ingebrigtsen.

- Allerede neste uke er det avtalt møter med Nærings- og fiskeridepartementet under fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim og vi forventer at det skal bli en god start på det videre arbeidet som skal gjøres for å bringe næringen inn i en posisjon der vi kan fortsette å skape mest mulig verdier for samfunnet, sier Kjell Ingebrigtsen.