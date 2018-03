Fiskarlaget sier ja til snurre-felt

Kystfiskarlaget og Fiskarlaget er på kollisjonskurs om avsetning av to egne snurrevadfelt i Lofoten.

Foto: Jonas Aasegg Johannessen

I går meldte Kyst og Fjord at Kystfiskarlaget sier nei til forslaget om å avsette to felt på Lofothavet for snurrevad. I dag melder Fiskarlaget at Arbeidsutvalget behandlet saken 8. mars, og fattet et slikt vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til høringsbrev fra Fiskeridirektoratet Region Nordland datert 6.3.2018 hvor det er tatt opp spørsmål om å etablere to særskilte snurrevadfelt i Lofoten (Røst og Moholmen). Norges Fiskarlag vil innledningsvis gi uttrykk for at organisasjonen finner det beklagelig at fartøy som drifter med faststående bruk (garn/line) og fartøy som drifter med snurrevad ikke er i stand til å finne tilfredsstillende samarbeidsløsninger mht. tilgang på fiskefelt/areal i forbindelse med torskefisket i Lofoten.

Ut fra at samarbeidet mellom redskapsgruppene ikke fungerer tilfredsstillende, og av hensyn til at snurrevadflåten skal kunne få tilgang på tilstrekkelig areal i Lofoten for å utøve sitt torskefiske resten av sesongen, ser ikke Norges Fiskarlag annen mulighet enn at det etableres særskilte områder forbeholdt fiske med snurrevad. Fiskarlaget tilrår derfor at det snarest etableres to særskilte snurrevadområder (Moholmen og Røst), slik Nordland Fylkes Fiskarlag har anbefalt i vedtak av 5.3.2018. Fiskarlaget anbefaler at Moholmen-området avgrenses etter de samme posisjonskoordinater som Nordland har foreslått, mens Røst-området avgrenses slik en gruppe av snurrevadfartøy har fremmet i e-post av 3.3.2018. Dette betyr at områdende tilrås avgrenset som følger:

Området ved Moholmen foreslås avgrenset av følgende posisjoner:

Pos 1: N 68° 08,77 Ø 14° 31,00

Pos 2: N 68° 06,60 Ø 14° 31,00

Pos 3: N 68° 08,77 Ø 14° 18,00

Pos 4: N 68° 06,00 Ø 14° 18,00

Pos 5: N 68° 06,40 Ø 14° 24,00

Pos 6: N 68° 08,44 Ø 14° 23,50

Deretter til posisjon 1

Området ved Røst foreslås avgrenset av følgende posisjoner:

Pos 1: N 67° 27,85 Ø 12° 12,2

Pos 2: N 67° 28,75 Ø 12° 17,3

Pos 3: N 67° 30,00 Ø 12° 19,0

Pos 4: N 67° 29,50 Ø 12° 22,0

Pos 5: N 67° 27,00 Ø 12° 17,0

Deretter til posisjon 1

Fiskarlaget tilrår at foreslåtte snurrevadområder har varighet fram til 1. april, som samsvarer med tidspunktene for områdereguleringene gitt i forskrift av 21.12.2017 om «lokal regulering av Lofotfisket»

Norges Fiskarlag vil også gjenta at de lokale reguleringstiltakene som innføres for Lofoten må gis en grundig evaluering etter inneværende års sesong, for derved å vurdere om tiltakene har virket etter sin hensikt.»