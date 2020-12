Fiskarlaget vil diskutere reguleringene

Norges Fiskarlag har flere innvendinger til neste års reguleringsopplegg, og ba tirsdag om et snarlig møte med fiskeri- og sjømatministeren.

Sent tirsdags formiddag oversendte Norges Fiskarlag sitt ønske om et snarlig møte. Statsråd Odd Emil Ingebrigtsen svarte kort tid etter med at han vil legge opp til at møtet tas den første uken på nyåret, skriver Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Norges Fiskarlag har flere innvendinger mot reguleringene som så langt er lagt frem:

«Fiskarlaget registrerer at det foreløpig bare er fastsatt et fåtall av neste års kvotereguleringer, men det antas at fiskerimyndighetene vedtar reguleringsforskrifter for alle ordinære fiskerier på vanlig måte, slik at norske fartøy kan starte fiske fra 1. januar 2021.

Norges Fiskarlag konstaterer at departementet har fastsatt reguleringen av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2021, og at det fastsatte reguleringsopplegget avviker betydelig fra Fiskarlagets tilrådning oversendt i brev av 26.10.2020.

Fiskarlaget har lagt ned mye arbeid for å ivareta hensynet til alle fartøygruppene i en situasjon med en ekstraordinær lav torskekvote i Nordsjøen og Skagerrak, jfr. innstilling fra en intern arbeidsgruppe i desember 2019. Denne innstillingen har ligget til grunn for reguleringen i 2020. Fiskarlaget erkjenner imidlertid at kvotenivået ble satt for høyt for det direkte fisket etter torsk i lukket gruppe og åpen gruppe, og dette nødvendiggjorde derfor behov for innstramminger i reguleringsopplegget tidlig i høst.

Norges Fiskarlag har derfor signalisert at det for 2021 er behov for å sette lavere kvoter (garantert), men det er særdeles viktig å opprettholde adgangen til et begrenset direktefiske etter torsk slik som i år. Et reguleringsregime, kun avgrenset til bifangst (bl.a. inntil 25% for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper, unntatt snurrevad), slik myndighetene har fastsatt, vil kunne innebære betydelige fordelingsmessige effekter mellom flåtegrupper, og gjøre det svært vanskelig for et kystnært fiske for den mindre flåten.

Under henvisning til foranstående anmoder Norges Fiskarlag om et snarlig møte (digitalt) med fiskeri- og sjømatministeren for å utdype organisasjonens synspunkter omkring reguleringen av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2021.

Fiskarlaget tar også forbehold om at det kan være behov for å drøfte kvotereguleringene av andre fiskerier for 2021 i et slikt møte.»