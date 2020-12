Fiskarlaget vil ha skuddpremie

Norges Fiskarlag foreslår skuddpremie i sitt høringssvar om kvoterådene for kystsel i 2021, og har påpekt at forskernes observasjoner av kystsel ikke samsvarer med fiskernes. Forsker-tilrådingen er uttak av totalt 457 kystsel.

Norges Fiskarlag har over flere år meldt fra om en generell oppfatning blant fiskerne på kysten om selbestander som virker mer solid enn hva forskningen anslår, melder de på sine nettsider.

Dette fremkommer også i sitt høringssvar til endringene i forvaltningsplanene for kystsel fra 20. september 2018.

I 2018-høringen pekte Fiskarlaget på at:

«Norges Fiskarlag konstaterer at det er ulik oppfatning blant fiskerne og forskerne om hvor stor bestanden av kystsel egentlig er. Stor tallrikhet av kystsel skaper helt klart utfordringer for fiskerne, med tanke på predasjon av fisk og økende omfang av kveis i fisken. En slik situasjon skaper tidvis store utfordringer for lokale fiskerier, og det er derfor etter Fiskarlagets vurdering behov for økt uttak av kystsel i enkelte områder.I tillegg til dette kan for store mengder kystsel ha betydning for kysttorskbestanden, ved at store mengder av denne blir spist av kystsel.»

Fiskerne må rapportere

Fiskeridirektoratet påpeker nødvendigheten av at det rapporteres og registreres både bifangst- og observasjoner av sel.

- Vi svarer at det fremstår som et hensiktsmessig tiltak for å dokumentere faktiske forhold om forekomster og bifangst av sel at yrkesfiskerne er flinke til å rapportere. Samtidig understreker vi det må innføres hyppigere tellinger av kystselen langs norskekysten.

- Vi slår fast at selen skaper utfordringer for fiskeriene i form av bifangst, skade på fiskeredskap, predasjon på kysttorsk og kveis i fangst.

Ber om skuddpremie

I høringen tilrås det uttak av 200 havert og 257 steinkobber.

Fiskeridirektoratet anbefaler ikke kompensasjon for felling av steinkobbe i 2021. Norges Fiskarlag mener det bør vurderes å innføre skuddpremie, for å sørge for at en så stor andel som mulig av kvoten blir tatt.

Norges Fiskarlag viser til at det er mange år siden hele steinkobbekvoten har vært tatt på landsbasis.

På grunn av de store utfordringene med mye kystsel for fiskerne, mener vi at dette et forhold som det må settes søkelys på og tiltak for å sørge for at de norske kvotene på kystsel blir tatt, må iverksettes.

Norges Fiskarlag er også bekymret for- og vil advare mot en endring av forvaltningsplanen før det gjennomføres hyppigere tellinger av kystsel langs norskekysten, og rapporteringssystemet for observasjoner- og bifangst har fått virke en stund.

- Når det gjelder regulering av havert og forslag om nullkvote på strekningen Stad-Lofoten i 2021, tar vi denne til etterretning. Vi ber samtidig om at bestanden følges nøye og at det foretas nye tellinger av bestanden allerede til neste år, melder Norges Fiskarlag.