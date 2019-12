Fiskarlagsårsmøte ut mot raudåtefiske

Årsmøtet i Hustadvika Fiskarlag ser med forferdelse på det som har kommet fram av lovbrudd og bifangst under forsøksfisket etter raudåte.

- Forsøksfisket må innstilles, eventuelt reduseres til 500t/år der både Fdir og Norges Fiskarlag har inspektører om bord og ALLE fangstdata inkl bifangst offentliggjøres. Forsøksfisket skal brukes til utvikling av teknologi som gir et rent raudåtefiskeri uten bifangst. Dersom dette ikke er realitet innen 2022 skal forsøksfisket avvikles. Da har forsøksfisket pågått i 19 år, heter det i et årsmøtevedtak i Hustadvika fiskarlag.

- Når NFD har fastsatt en kvote på 254000 tonn med referanse til et forsøksfiske med manipulerte resultater, kan en undre seg over hvilket balletak en privat aktør har på byråkrati, minister og forvaltning. Det er interessant å se at Fiskeridirektøren bifaller ulovligheter.

- Utvidet raudåtetråling kan også medføre en desimering og i verste fall utrydding av villaksbestanden i elvene fra Stad og nordover.

- Allmenheten må gjøres kjent med baksiden av denne høstingen, der kjøp av disse produktene bidrar til yngeldrap og miljøkriminalitet, heter det i vedtaket.

Vi fiskere har vært skeptiske til den prøvefangst av raudåte som har funnet sted. Ikke på grunn av uttaket av raudåte, men på grunn av at det er store mengder av fiskelarver/yngel av mange arter tilstede nettopp sammen med og beitende på raudåta. Vår erfaring fra fiskeri på andre arter, gir oss den bestemte tro på at et «rent» fiske av raudåte ikke er praktisk gjennomførlig. Vi har fått så altfor rett! I en rapport i Fdir kommer det frem massive brudd på nær ALLE kriterier for forsøksfisket. De viktigste av disse er:

-Det skal tas daglige representative prøver for beregning og registrering av bifangst av yngel og fiskelarver. Prøvene skal oppbevares på en slik måte at det er mulig å artsbestemme individene, og om mulig stadium/størrelse. Dersom analyser av disse prøvene viser utilrådelig stor innblanding av fiskelarver eller yngel, kan tillatelse til høsting i disse områdene trekkes tilbake.

- All bifangst av regulerte fiskearter skal meldes til Fiskeridirektoratet. All fisk, skalldyr og raudåte som fanges under forsøkene skal veies og registreres på egne skjema. Det er ikke tillatt å slippe/dumpe fisk og skalldyr under forsøkene. Fangsten skal behandles og omsettes etter vanlige regler.

I 2014 beslutter NFD at det skal være inspektør om bord i fartøyene under forsøksfiske. Inspektøren fra Fdir oppdager at prøvetakingen ble utført på SYSTEMATISK feil måte! Bifangsten ble sortert ut FØR prøvetaking (for å unngå at bifangst blir registrert).

Det ble så i 2015 utarbeidet ny prøvetakingsprotokoll for at bifangstprøvene skulle bli mer representative og ble oppbevart på en riktig måte. Året etter monterer Calanus sorteringsutstyr for å skille ut maneter(!), noe som også tar ut bifangst, uten å varsle Fdir. Det som ble sortert ut, gikk rett på sjøen.

Denne høstingen er galskap satt i system, der ulovligheter blir premiert med tillatelse til videre høsting, samt utvidelse av fangstingen. Når vi går tilbake til 60-tallet, der en kjent havforsker bagatelliserte intensiv fangst av sild og sildeyngel, er dette også et yngeldrap av dimensjoner som kan få katastrofale følger for en rekke arter. For det første blir det bifangst av yngel på et stadium der de er sårbar, og antallet allerede er redusert. Dernest vil redusert mengde av raudåte føre til at andre arter, f eks makrell vil forsyne seg i større grad av yngel.

Som vi kan lese av rapporten er det også bifangst av lakseunger (smolt).

For å kjøpe seg goodwill i næringen lyser NFD ut raudåtekonsesjoner til fiskere. Dette er et spill for galleriet, og en kalkulert plan for gjennomføring av denne formen for miljøkriminalitet.

Fiskeriministeren har fra talerstolen sagt at fuskere innen næringen skal han personlig følge etter . Sett deg på flyet til Tromsø om du vil ha troverdighet ! Ikke premier lovbrytere med tillatelser til videre drift og utvidelse.

En parallell til dette er produksjon av palmeolje, der de negative konsekvensene ble dysset ned til det ikke gikk lengre. Nå merkes produkter med «uten palmeolje» for å vise forbrukerne at de handler bærekraftig.