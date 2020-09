Fiske innenfor grunnlinja av fartøy over 21 meter

Fiskekjøpernes Forening (FiFor) har registrert at Fiskarlaget Nord og Norges Kystfiskarlag har bedt myndighetene om å nedsette et forbud for store kystfartøy over 21 meter å fiske innenfor grunnlinja, skriver sekretær Arnold Jensen i foreningen.

Debatt