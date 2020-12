Fiskebåt: – Fiskeflåten bør prioriteres i vaksinekøen

– Mannskap på fiske- og fangstfartøy bør prioriteres, når det åpnes for massevaksinasjon av personer som er utenfor risikogruppene.

Det skriver Fiskebåt i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet.

– Støtter prinsippene

Det er altså snakk om å få prioritet etter at risikogruppene er vaksinert og det åpnes for vaksinasjon av resten av befolkningen, og Fiskebåt presiserer organisasjonen fullt ut støtter prinsippene for prioritering av risikogrupper i innledende fase, men reiser spørsmål med hvilke planer som gjelder for prioriteringer i den påfølgende fasen.

Samfunnskritisk bransje

I brevet vises det til at fiske- og fangstleddet tidligere har blitt definert som en samfunnskritisk stilling. Driftsavbrudd som følge av smitte eller mistanke om smitte om bord i fiskefartøy medfører betydelige kostnader.

– Det kan også oppstå utfordringer med å få omsatt råstoff som har tilknytning til fartøy eller landanlegg hvor det har vært personell med korona-smitte.

Har kommet heldig ut

Fiskeflåten har kommet seg velberget gjennom pandemien så langt, med bare et par mindre smittetilfeller.

– Flåten har tatt smitteverntiltakene på største alvor. Ved å få tidlig tilgang til vaksine, vil risikoen for smitteutbrudd om bord reduseres kraftig og gjøre det lettere å planlegge og gjennomføre bytte av mannskap, redusere belastningen på mannskapet og motvirke negative markeds- konsekvenser, heter det i brevet.