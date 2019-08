Fiskebåt Nord skal diskuterere kvotemeldingen

I morgen skal medlemmene i Fiskebåt Nord få si sitt om regjeringas kvotemelding som nå venter behandling i Stortinget. - Interessen for møtet er stor, så det er tydelig at dette er noe som engasjerer, sier avdelingsleder Tor Are Vaskinn i Fiskebåt.

Ifølge Vaskinn er det nå rundt 40 påmeldte til medlemsmøtet og det er ennå mulig å melde seg på.

- Stortingsmeldinga er omfattende og griper inn på flere måter, og det er blant annet snakk om å endre på viktige rammevilkår. Det er derfor viktig at medlemmene får komme med sine synspunkt og at vi får diskutert mulige konsekvenser av regjeringas forslag. Forslagene i meldinga er nok blant de mest omfattande forslagene som har kommet på fleire ti-år i fiskerinæringa, sier Vaskinn.

Medlemsmøtet blir på Kystens hus i Tromsø på møterommet i 2. etasje. I samband med møtet inviterer Fiskebåt Nord til lunsj på restauranten Skirri i etasjen under ca. kl. 1300.

Fiskebåt Nord har fått Audun Maråk til å orientere om innholdet i meldinga, og det vil bli god tid til spørsmål og diskusjon.