Fiskebåt: – Norge bør vise spesiell oppmerksomhet mot fiske og fangst i polare strøk

– Fiske og fangst utgjør mye av grunnlaget for at Norge har suverenitet over Jan Mayen, Bjørnøya og Svalbardøyene. Fiskebåt mener derfor disse næringene bør vies spesiell oppmerksomhet og at polarforskning også må ta tilbørlig hensyn til fiske og fangst i sitt arbeid, skriver Fiskebåt i et høringssvar.

Debatt