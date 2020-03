Fiskebåt styrker administrasjonen

Fiskebåt har tilsett to nye medarbeidar i administrasjonen i Ålesund. I dag starta Kay Ove Hafsås i jobben som rådgivar i Fiskebåt.

Kay Ove Hafsaas er utdanna siviløkonom, og har bakgrunn frå bank- og finansnæring. I Fiskebåt skal han blant anna jobbe med rammevilkåra for fiskeflåten, strukturpolitikk og pelagisk sektor. I starten av mai byrjar også Hanna Bauge i Fiskebåt. Bauge er utdanna jurist, og har bakgrunn frå Fiskeridirektoratet og som advokatfullmektig hos advokatselskapet Schjødt i Ålesund.

- Eg er glad for at vi har fått på plass to topp motiverte medarbeidarar i Fiskebåt. Begge har nyttig erfaring og kunnskap å tilføre Fiskebåt, seier Audun Maråk, administrerande direktør i Fiskebåt.

Det var rundt 30 søkarar til dei to stillingane.