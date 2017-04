Fiskebåt tok inn vann

En fiskebåt som befant seg ved Røst begynte å ta inn vann søndag formiddag.

Foto: Redningsselskapet

Hovedredningssentralen fikk melding om dette klokka halv tolv søndag. Redningsskøyta «Skomvær III» som er stasjonert på Røst og et Sea King fra Bodø ble sendt til stedet.

Et drøyt kvarter senere var redningsskøyta framme ved båten og satte over en ekstra pumpe til fiskerne.

Like etter klokka 12 kunne Hovedredningssentralen melde at situasjonen var under kontroll.

- Lekkasjen er stanset og redningsskøyta har havaristen under slep til Røst, meldte da Hovedredningssentralen.