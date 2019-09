Fiskebåt vil doble markedsavgiften

Dobling av markedsavgiften for pelagisk. Det er forslaget fra Fiskebåt i sitt høringsinnspill om hvilket nivå avgiften bør ligge på.

Fiskebåt mener markedsføringen gjennom Sjømatrådet er positivt for næringen, og at det øker eksportverdien og gir økt verdiskaping. Fiskebåt går derfor inn for å øke avgiften fra dagens 0,3 prosent til 0,6 prosent.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut en høring på hvilket nivå markedsføringsavgiften for pelagisk fiskeri bør ligge. Tidligere har det vært rette kritikk mot at markedsføringen gjennom Sjømatrådet har vært lite målrettet. I høringssvaret skriver Fiskebåt at Sjømatrådet fremstår som kostnadseffektivt og bruker midlene på en bedre måte enn tidligere.

- Det er førstehåndsprisen på pelagisk fisk som reelt sett dekker avgiften. Det er derfor viktig at flåteleddet blir hørt i spørsmålet og at fiskerinæringen har styring på bruken av midlene, heter det i høringssvaret fra Fiskebåt.