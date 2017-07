Fiskebruket ble lerret

Da Sørøyrocken spurte om lov til å bruke den største fasaden i værret som reklameplakat var det ikke nei i fiskekjøperens munn.

I sitt femte år fremstår rockefestivalen på Sørøya mer vital enn noen gang, med et rendyrket nordnorsk stjernelag på scena i tre dager til ende siste helga i juli. Og med egen festivalkunstner blir det selvsagt også flere uttrykk enn bare musikk.

Jobben gjøres av grafittikunstneren Linda Aslaksen som med lift og spraybokser har gjenskapt Sørøyrockens umiskjennelige logo på storveggen til Norway Seafood sitt anlegg i Sørvær.

- Var det vanskelig å få lov til dette, da?

Nei, herregud. Det var veldig enkelt. Norway Seafoods der ute er kule folk, og de er glade for at vi lager festivalen. Så de hadde ingenting imot at vi pynta opp fasaden. Og de har faktisk bestilt dekorasjon av en egen vegg på innersida ved inngangspartiet på 3 x 20 meter der det skal bli et maritimt preg, sier initiativtaker og bookingsjef under festivalen, Ken A. Brox.

Han er så fornøyd med det festivalkunstneren har fått til så langt at de nå ser på muligheten for å til neste år lage en egen grafittifestival en måned før selve Sørøyrocken.

- Har du vegger nok i Sørvær nok til det, da?

- Vel, det står jo en del slitne bygninger rundt omkring her på Øya som kunne fått et løft, sier Brox, vel vitende om at slike prosjekter andre steder i Finnmark og ikke minst Lofoten også har gitt stedene betydelig oppmerksomhet ute i verden.

I tillegg til den kjente fiskeren som mange har vokst opp med på veggen heime består Sørøyrockens logo av elementer hentet fra selskapet som etablerte anlegget, Brødrene Alvestad.

- Logoen vår bærer preg av at vi er stolte av å komme herfra, slår Brox fast, mens han gleder seg til å ta imot nærmere 750 gjester og frivillige arbeidere når festivalen snart braker løs.

Daglig leder hos Norway Seafoods i Sørvær, Frank Arne Ylänen er fornøyd med at festivalen setter stedet på kartet, så han var ikke sein om å gi tommelen opp for grafitti på veggene.

- Det står jo mange mer og mindre slitne fiskerifasader langs kysten. Burde flere gjør dette?

- Ja, det vil jeg tro. Nå skal man jo ikke ha alt mulig opp på veggene, men det de gjør på vårt bruk nå ser jo ut til å bli veldig bra, sier Ylänen, som selv er bortreist på ferie og kjempespent på å få se kunsten i levende live når han returnerer i august.

Det er Andreas Mikalsen som står for dronefilminga øverst i artikkelen.