Fiskeburger vant fram

Patricias gatekjøkken i Bardufoss stakk av med seieren for andre gang da årets NM i sunn fastfood ble kåret på Foodscape 11. oktober.

- Det spises stadig flere måltider i farta, og convenience-markedet er en viktig arena i folkehelsearbeidet. Derfor arrangerer Opplysningskontoret for frukt og grønt i år denne konkurransen for femte gang, sa prosjektleder Toril Gulbrandsen under kåringen.

Juryen har i sin vurdering av årets finalister lagt vekt på at måltidet eller retten som vinner skal kunne bidra til at forbruker får i seg minst én porsjon av de anbefalte 5 om dagen. I tillegg er konsept og salg viktige faktorer. Med bakgrunn i intensjonsavtalen mellom myndighetene og matbransjen ble det i årets konkurranse oppfordret til å sette fokus på alle matvarene vi skal spise mer av; Frukt, bær og grønnsaker, grove kornprodukter, fisk og sjømat.

Konkurranseperioden gikk fra 18. juni til 20. august, og i etterkant sendte deltakerne inn en evaluering av kampanjeperioden. Deretter dro juryen rundt og smakte på rettene hos deltakere som utpekte seg.

- Vi fikk inn mange gode og varierte bidrag fra hele landet, og det er gledelig å se at mange fulgte oppfordringen om å bruke fisk og grove kornprodukter i tillegg. Det viktigste er likevel å møte forbrukerne der de er. Det må ikke bli for fancy eller vanskelig å spise sunt, og det har årets deltakere skjønt, sier juryleder og ernæringsfaglig rådgiver i OFG, Cathrine Øverås Frisvold.

I årets jury hadde hun med seg rådgiver i horecabransjen, Jörg Otto Stehl og kokk Mona Halvorsen. Kåringen fant sted på Foodscape på Lillestrøm varemesse der bærekraftig matservering sto i fokus.

Norgesmester for andre gang

Det ble Patricias gatekjøkken i Bardufoss som stakk av med seieren i årets konkurranse. Det gjorde hun også i 2016, men daglig leder Anne-Lise fortsetter å imponere både kunder og jury.

- Daglig leder Anne-Lise er en ildsjel og en dyktig ambassadør i bransjen. Driften preges av en helhetlig tankegang rundt sunnhet i meny og utvalg, og stor valgfrihet for den enkelte kunde. Men det viktigste er at maten skal smake godt, og det gjør den hos Patricias gatekjøkken, sa divisjonsdirektør i helsedirektoratet, Linda Granlund, som delte ut prisen.

Denne gangen vinner Patricias for sin fiskeburger med tare som selges med ulike kombinasjoner av grønnsaker og tilbehør. God markedsføring og eksponering har sammen med pris og god smak gjort fiskeburgeren til et populært valg for kundene som er innom dette lille gatekjøkkenet i Bardufoss.

- Jeg er fryktelig stolt og ydmyk over å få denne prisen nok en gang. Men jeg vil dele seieren med industrien og konsepteier GO'2 Grill, som har vært viktige bidragsytere for å få dette til, sa Anne-Lise Elizabeth Sørensen etter at seieren var et faktum.