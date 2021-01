- Fiskeindustrien har god kontroll på pandemien

De lokale fiskeribedriftene har gode system og god oversikt i forkant av årets vinterfiske.

Det skriver ordfører Elisabeth Mikalsen på Røst i en pressemelding.

I uke 2 har fem fiskeribedrifter på Røst deltatt på en table-top øvelse for fiskeindustrien i forbindelse med koronasituasjonen. Målet var å øve bedriftenes håndteringsevne i forbindelse med mottak av sesongarbeidere under den pågående koronapandemien, slik at risikoen for covid19-utbrudd på Røst reduseres mest mulig.

Tom Ragnar Pedersen, kommunens beredskapskoordinator, konkluderer på samme måte som ordføreren etter gjennomføring av «øvelse skrei»

Gjennom øvelsene har kommunen fått god innsikt i de aktuelle bedriftenes systemer og rutiner. Kommunes inntrykk er at bedriftene har god kjennskap til regelverket og har gode rutiner for å fange opp uregelmessigheter. Bedriftene har også lagt godt til rette for gjennomføring av karantene.

Bedriftene har mellom annet etablert bringeordning for mat til egne ansatte som sitter i karantene. Dette for å unngå at personer i reisekarantene skal gå på butikken i denne perioden.

Det er en god og konstruktiv dialog mellom kommune og næringsliv rundt denne situasjonen.