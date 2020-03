Fiskekjøpere som frykter å få for lite fisk ber om at fisket holdes i gang

Direktør i Råfisklaget, Svein Ove Haugland sier laget har blitt kontaktet av engstelige fiskekjøpere som frykter at sesongen spoleres. De er ikke redd for å overkastes av fisk. Tvert imot frykter de å få for lite fisk til salting og henging.