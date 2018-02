Fisken skal foredles lokalt

Den såkalte Hjeltnes-kvoten som ble etablert for å hjelpe Finnmarksfisk i Mehamn i gang, skal bearbeides lokalt. Ingen får sende den ubearbeidet ut fra Nordkyn.

Fiskeridepartementet vil i løpet av dagen komme med en presisering, der det ikke hersker tvil om at de stiller krav til distrikts-kvoten som er øremerket Nordkyn.

Uklar forskrift

I den første reguleringen var det ikke lagt opp til noen krav om at de 3.000 tonn med torsk som er øremerket Nordkynhalvøya, skal bearbeides av anleggene som kjøper dem. Men nå er det gjort en forskriftsendring som slår fast at dette er fisk som skal foredles av anleggene i Gamvik- eller Lebesby kommune. Det var også begrunnelsen da regjeringen i fjor sommer gjenopprettet distriktskvotene for å hjelpe Arne Hjeltnes selskap, Finnmarksfisk AS, i gang med sin etablering i Mehamn.

Kan søke nå

Fisket på distriktskvoten starter allerede 1.mai, slik at også kystflåten kan delta. For å bli tildelt distriktskvote må fartøyene melde seg på til Fiskeridirektoratet ved å sende inn utfylt påmeldingsskjema med en påmeldingsfrist som er satt til 15.april.

Distriktskvota blir tildelt som maksimalkvote og direktoratet vet ikke kvotestørrelsen per fartøy før de har fått inn alle påmeldingene. Direktoratet vil følge utviklingen i fisket og vurdere refordelinger underveis, for å legge til rette for at avsatt kvantum tas før årsskiftet.

Tidsbegerenset

Påmeldte fartøy som ikke har landet fangst på ordningen innen 1. oktober mister retten til å delta i ordningen ut kvoteåret.

Fangst landet på distriktskvote utgjør ikke grunnlag for bonusordninger av torsk.