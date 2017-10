Fisker berget

En fisker forliste like ved Sakrisøya i Moskenes kommune sent i går kveld. Han ble berget av et redningshelikopter.

Det er Lofotposten som melder dette.

Misforståelse

Hovedredningssentralen jobbet først ut fra at båten var i ferd med å forlise på yttersida av Lofotodden, men dette var feil. Havaristen befant seg ved Sakrisøya på innersia.

– Kystradioen fikk en melding fra en sjark som var i problemer og holdt på å gå ned etter å ha gått på et skjær. Mannen som var alene om bord, skal ha fått satt ut lettbåten. Ut fra meldingen skal sjarken ha befunnet seg på yttersia av Lofotodden, men posisjonsbeskrivelsen er noe usikker. Vi har en redningsskøyte ute, Sea Kingèn er i området, kystvakten er varslet, et lasteskip og bilferga «Landegode» er og leter i området, sa vakthavende redningsleder Tore Hongset ved HRS til samme avis ved midnatt.

Mobilsporing

– Etter litt rekognoseringog ved hjelp av mobilsporing fikk vi en posisjon på innersia ved Sakrisøy i Moskenes. Det er langt unna det området vi lette i, men vi sendte Sea Kingèn til posisjonen. De fant mannen og plukket han opp. Om han var i sjarken eller lettbåten har vi foreløpig ikke fått beskjed om. Han var kald, men ellers i fin form. Han blir fløyet til sykehuset for sjekk, sa Hongset til Lofotposten rundt klokken halv to natt til mandag.

Sjarken som ifølge Lofotposten er hjemmehørende i Lofoten, skal ha gått på et skjær.