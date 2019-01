Fisker sørvest av Lofoten

Så langt denne uka har sildeflåten meldt inn 27.000 tonn NVG-sild.

Foto: Helge Skavlan/ Norges Sildesalgslag

Fisket har ifølge Sildelaget.no beveget seg ut av Kvænangen og foregår i all hovedsak sørvest for Lofoten, rundt 70 nautiske mil fra Værøy.

- Flåten melder om god tilgjengelighet på silda, om det er fullmånen som har gjort utslaget skal man ikke spekulere for mye i, men silda er i bedre «fløyt» nå, forteller salgsleder Odd Fredrik Andersen på sildelagets nettsider.

Så langt har er det onsdag som representerer uketopp med sine 12.730 tonn.

- Størrelsen på fisken ligger rundt en 320-350 gram, altså noe større enn den som har vært inne i fjordene med sine 220-250 gram.

De siste dagene har fiskerne opplevd bra vær, og bortsett fra at det gjerne blir noe påfriskende sørøst vind på fredag ser det ut som at helgen skal være grei.

Ellers meldes det om at utlendingene har levert en del makrell, og det er et par utenlandske fartøy til på vei fra feltet nordvest for Orkenøyene.

I tillegg er det et fartøy, Åkerøy, på kolmule feltet vest for Irland som skal være i aktivitet