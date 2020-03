Fiskere får avvikle karantene ombord

Under visse vilkår vil sjøfolk få lov til å avvikle karantenen ombord i fartøyet. Det fastslår Helsedirektoratet etter at Fiskebåt tok opp spørsmålet.

Karantenereglene som er innført de siste dagene har ført til flere utfordringer i forbindelse med mannskapsbytte for fiskefartøy. Nå slår Helsedirektoratet fast at mannskap på fiskefartøy kan forbli i korona-karantene om bord i fartøyet, men på visse vilkår, melder Fiskebåt.

Må unngå nærkontakt

Havfiskeflåtens organisasjon tok opp spørsmålet tidligere denne uken. I svarbrevet skriver Helsedirektoratet at «Helsedirektoratet er enig i at eventuell karantene kan avtjenes om bord i fiskefartøyet under forutsetning av at personer som avtjener karantene unngår nærkontakt med andre personer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.»

En viktig forutsetning er imidlertid at personen er symptomfri før vedkommende kommer om bord.

Utenlandske havner

I henvendelsen til Helsedirektoratet har Fiskebåt også tatt opp problemstillingene rundt regler for fartøy som har vært i utenlandske havner. Her viser Helsedirektoratet til føringer gitt av Sjøfartsdirektoratet;

«Mannskap eller andre om bord som ikke har vært i kontakt med personer utenfor båten/skipet, som mønstrer av i Norge etter minst 14 dager om bord og ikke har symptomer, kan anses som smittefrie og trenger ikke karantene.

Når det gjelder spørsmålet om hvilket tidspunkt karanteneperioden skal beregnes fra dersom mannskapet har vært på land, er vi enige med Fiskebåts tolkning av at karantene løper fra det tidspunkt fartøyet forlater utenlandsk havn.»