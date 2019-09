Fiskere hetses for lovlig fiske

Fiskere som driver lovlig lysfiske etter brisling opplever regelrett hets - til tross for at fangstmetoden er helt lovlig.

Norges Fiskarlag krever nå at fiskerne som driver det tradisjonsrike brislingfisket på kysten blir tatt på alvor - og ikke minst at fiskerne blir lyttet til også av myndighetene.

Krever å bli tatt på alvor

– Våre medlemmer opplever utilbørlig hets for lovlig fangst med lys i fjordfisket, sier leder Kjell Ingebrigtsen etter at saken har vært tatt opp i landsstyret til Norges Fiskarlag.

Kystfisket etter brisling i fjordene har vært et tradisjonsrikt fiske i mange tiår.

- Vi kommer med konstruktive innspill til våre myndigheter om fisket, men blir ikke lyttet til. Bestandsomfanget må kartlegges bedre. Det er et alt for stor sprik mellom det våre medlemmer ser på havet og det vi gis anledning til å fiske, sier Ingebrigtsen. Derfor har vi nå tatt saken opp i vårt landsstyre, sier lederen i Fiskarlaget.

Frustrasjon

Ifølge fiskarlagets nettside er Norges Fiskarlags landsstyrevedtak tydelig på at de er frustrerte overl bestandsvurderingene og kvoterådgivningen knyttet til brisling i vestlandsfjordene. Her viser de til fastsettelsen av årets kvoteramme, hvor ingen av næringens innspill ble hensyntatt.

Landsstyret har i sitt vedtak behandlet både havbrisling i EU-sonen i Nordsjøen og blant annet innspill fra Fiskarlaget Vest og Sør-Norges Nortfiskarlag knyttet til tradisjonsfisket etter brisling i fjordene.

Fiskerne sjikaneres

Det blir her trukket frem at fiskerne også opplever at de blir utsatt for hets for å utøve det fisket som det er åpnet for.

Tilsvarende sjikane opplever fiskerne også i notfisket etter makrell når det brukes lys. For noen år siden gjennomførte Fiskeridirektoratet undersøkelser i Skagerrak knyttet til påstander om innblanding av hvistfisk i notfangster når det brukes lys. Her var konklusjonen blant annet at:

«I alle kontroller under lossing av fangst i 2010 samt ett tilfelle i 2012, og ved alle observasjoner ved utøvelsen av lysfiske i observasjonsperiodene, var innblanding av andre arter enn brisling og sild meget lav. Gjennomsnitt innblanding av andre arter enn sild og brisling i observasjonene er 0,3 ‰. Gjennomsnitt innblanding av andre arter enn sild og brisling i prøver tatt under lossing er 0,3 ‰.»