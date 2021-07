Fiskeridirektoratet: – Meld inn tapte redskaper nå

I august går direktoratets årlige opprenskingstokt av stabelen. – Meld inn tapte redskaper nå, er oppfordringen til fiskere langs Norges kyst.

Fiskeridirektoratet opplyser at fremdriftsplan for årets tokt vil bli laget på bakgrunn av tapsrapporteringer, og prioritering av områder vil bli gjort i relasjon til tilgjengelig tokttid.

– Sett tau på

Seniorrådgiver Gjermund Langedal understreker at alle som har glemt å melde tap eller kjenner til områder med tapt redskap må melde fra så snart som mulig.

– Vi ber også om at dersom noen har oppe «gammelt bruk» så sett tau og vak på dette, slik at vi lett kan fjerne dette. Vak og tau leveres tilbake.

Takknemlig for ildsjeler

Langedal understreker at direktoratet er takknemlig for mange lokale «ildsjeler» som bidrar svært aktivt for både koordinering av tapsinformasjon og for at flere skal melde sine tap eller kunnskap om områder med «gammelt bruk».

Melding om tap av bruk kan meldes til Kystvaktsentralen på telefon 07611