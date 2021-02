Fiskeriene går godt i nord - men store forskjeller mellom kommuner

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen argumenterer for at det går dårlig med fiskeriene i Finnmark, men det bildet må nyanseres. Loppa har utvilsomt kommet dårlig ut, men ikke alle kommuner i Finnmark har gjort det dårlig. På flåtesiden har det vært relativt stabilt de siste årene og Nord-Norge har det aller meste av torskekvotene i lukket gruppe kyst.

Fiskebåt benytter Fiskeridirektoratets database som kilde og der kan en lese følgende om den fylkesvise fordelingen i lukket gruppe torsk:

Kvotefaktorer torsk i lukket gruppe i 2020 Kvotefaktorer % Troms og Finnmark 3507,02 36,42 Nordland 3960,29 41,13 Møre og Romsdal 847,88 8,81 Andre fylker 1312,89 13,64 SUM totalt 9628,08 100,00

- Troms og Finnmark har 3.507 kvotefaktorer til sammen – ikke 3.176 faktorer som Iversen hevder

- Nordland har 3.960 kvotefaktorer – ikke 3.505 faktorer

- Møre og Romsdal 848 faktorer – ikke 975 faktorer

- De to nordnorske fylkene har 78% av kvotefaktorene i torskefisket og gamle Finnmark fylke har 1.498 kvotefaktorer

I åpen gruppe torsk er antall fartøy redusert på landsbasis fra 2.068 i 2004 til 1.691 fartøy i 2019. Finnmark har en økning fra 459 fartøy i 2004 til 688 fartøy i 2019. Åpen gruppe er en viktig rekrutteringsarena for yngre fiskere med eget fartøy. Utviklingen tyder på svært god rekruttering av fiskere i Finnmark.

Antall fartøy i Finnmark i åpen gruppe torsk

Kommune 2004 2019 VARDØ 17 69 VADSØ 15 27 HAMMERFEST 42 27 ALTA 72 47 LOPPA 51 16 HASVIK 22 32 KVALSUND 17 8 MÅSØY 58 62 NORDKAPP 52 135 PORSANGER 9 38 LEBESBY 28 60 GAMVIK 23 64 BERLEVÅG 4 11 DEATNU-TANA 9 27 UNJARGGA-NESSEBY 10 18 BÅTSFJORD 16 24 SØR-VARANGER 14 23

Rekrutteringskvoteordningen som Iversen viser til, sammen med åpen gruppe torsk har vært viktigste rekrutteringsvei for yngre eiere av fiskefartøy. Rekrutteringen av unge fiskere skjer stort sett gjennom lærling- og kadettordninger. I løpet av året har Fiskebåts medlemsfartøy ca. 400 lærlinger og kadetter. Noen av dem får godt betalte jobber i fiskeflåten.

Dersom Senterpartiet mener det som står i programmet: «Styrke fiskerinæringa ved å sikre en variert, lønnsom og framtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av flåten, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten». Vil et viktig bidrag være om partiets representanter i fylket fremsnakket næringen i stedet for å drive svartmaling.