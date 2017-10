Fiskeriforhandlings-uke

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen møtes denne uken for å forhandle om de arktiske bestandene.

Foto: Norges Fiskarlag

Årets forhandlinger er lagt til Kazan, som ligger ved Volga drøyt 700 kilometer øst for Moskva.

- Alt i år 921 er det kilder som henviser til vikingbesøk i byen. Slik sett er der en historisk link knyttet til at vi samles for å forhandle i denne byen, sier Kjell Ingebrigtsen. Det viktigste er imidlertid at vi også denne gangen kan klare å lande en omforent avtale om forvaltningen av våre fellesbestander i Nord-Atlanteren, understreker lederen i Fiskarlaget.

Kjell Ingebrigtsen påpeker at den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen har vært en konstruktiv og resultatskapende arena i mer enn 40 år nå og at han er overbevist om at det også i år blir en god balanse mellom kvotestørrelse og bærekraftig forvaltning av de ulike bestandene.

- Vi har en sammensetning av delegasjonene som tydeliggjør at våre to land er svært opptatt av å forvalte de verdifulle bestandene på beste vis. Dette gjør meg trygg på at vi også under det 47. møte i kommisjonen får landet en akseptabel avtale mellom partene.

Norges Fiskarlag er representert med tre medlemmer i den norske forhandlingsdelegasjonen, som ledes av assisterende departementsråd Arne Benjaminsen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Leder Kjell Ingebrigtsen, nestleder Arild Aarvik og Landsstyremedlem Jan-Erik Johnsen dro fra Norge til Kazan søndag morgen og skal frem til fredag delta i forhandlingene.

Kommisjonen utarbeider avtaler knyttet til forvaltning av: