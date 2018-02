Fiskeriminister fordi han vil

Per Sandberg (Frp) er fiskeriminister fordi det er det han helst vil være. – Selvfølgelig kunne vi fått en annen statsrådskabal etter valget. Men jeg ville fortsette der jeg var, sier Sandberg til Kyst og Fjord.

Foto: Dag Erlandsen

Han innrømmer at han tok grundig feil, da han ble fiskeriminister i desember 2015 og trodde han skulle få et rolig liv. Rolig har det ikke vært, men artig. – Tro meg, de to siste årene har vært mine to beste år i politikken. Jeg kunne ingen ting om fisk og tenkte at dette kunne det være greit å lære seg. Nå har jeg lært, og jeg er full av ydmykhet overfor alle de flotte folka jeg har møtt langsmed kysten, sier Sandberg, som denne uka var på skreikonferanse på Myre og snakket om levendefangst.

- Uten skreien fra nord, laksen fra merdene og skipene fra verftene ville ikke dagens Norge ha vært mulig, sa Sandberg fra talerstolen og fortsatte: - Fransk vin er viden kjent for sin kvalitet og pris, men takket være dere tjener Norge 15 milliarder kroner mer på sin eksport av laks, torsk, skrei, sei, sild og krill enn hva Frankrike får inn på utførsel av Chablis, Burgunder og Bordeaux.

- Vi spådde at du ikke ville fortsette etter valget, enten fordi regjeringspartiene tapte, eller fordi du ville flytte til et «viktigere» departement?

- Det der er jo den typiske Oslo-oppfatninga; at taperne i den politiske kabalen må «ta til takke» med fiskeriministerposten. Men det er fordi de ikke vet hva dette handler om.