Fiskeriministeren i ujevnt trav og med vått krutt

Det er særdeles interessant å observere Fiskeriminister Ingebrigtsen sitt seneste tafatte forsøk på skremselspropaganda. I

Nordlys (30.12.20) og i Dagens Næringsliv (11.01.21), åpner han valgåret med å snakke om alt annet enn sin egen politikk. Han er ikke snau, men påstår at Senterpartiet setter intet mindre enn samtlige 15.000 ansatte i sjømatnæringen i Nord-Norge i fare. Det kan jo tolkes som både et kompliment og et uttrykk for ekstrem desperasjon at godeste Ingebrigtsen forsøker å lade med såpass grovt skyts selv om kruttet er søkkvått. Men jeg synes faktisk litt synd på Ingebrigtsen og resten av dagens regjering. Det er bra dårlig stelt når man må ty til tåpeligheter av mangel på andre argumenter.

Ministeren forsøker seg også på nok et poeng på billigsalg, når han tar påstander fra en uformell sluttsekvens i et webinar helt ut av sammenheng, og forsøker å benytte Båtsfjord som skjold mot sin egen feilslåtte politikk. Jeg kan berolige ministeren med at vi i Fiskerihovedstaden Båtsfjord føler oss særdeles trygge på at en ny politisk kurs, vil sørge for en ny giv langs kysten. Dagens politikk, der man er mer opptatt av å feire eksportrekorder kun i tall, uten å se hva som skjuler seg bak tallene, må endres. Det eksporteres flere og flere arbeidsplasser ut av fiskerinasjonen Norge, og det virker som at dette er en naturlov som man bare må akseptere. I Båtsfjord mener vi at det er plass til adskillig flere Fiskerihovedstader langs kysten, men da må den politiske kursen endres.

Vi har stor takhøyde i Senterpartiet, og Båtsfjord sin stemme blir hørt, det kan jeg forsikre ministeren om.

Jeg ser frem til valgkampen, og har følgende anbefaling til minister Ingebrigtsen: I stedet for stråmannsargumentasjon som slår tilbake raskere enn man aner, bør det legges opp til å diskutere egen politikk og egne løsninger.