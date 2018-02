Fiskeriparken skifter navn

Fiskeriparken på Myre skifter navn. Fra nå av heter selskapet Fiskeriparken Egga Utvikling AS.

Foto: Fiskeriparken Egga Utvikling

-Vi trenger et navn som åpner opp og som tar inn over seg utviklingen i Fiskeriparken. Fra å ha vært ensidig fokusert på fiskerinæringen, har Fiskeriparken Egga Utvikling de siste årene åpnet opp for flere kunder innen marin utvikling og bransjer som reiseliv og entreprenørvirksomhet, sier daglig leder Stian Frivåg.

- Men utviklingsprosjekter i fiskerinæringa er fortsatt hovedområdet vårt.

Hyller eggakanten

Det nye navnet hyller eggakanten, skråningen fra kontinentalsokkelen ned mot de dype delene av Norskehavet, og som mer enn noe annet har dannet livsgrunnlaget for menneskene som bor på kysten.

- Egga gir gode assosiasjoner til oss som selskap. Eggakanten har alltid tiltrukket seg de som ville skape muligheter i et mildt sagt utfordrende miljø. Folket i nord har alltid trosset oddsene, for å skape verdi, og det har gjort noe med oss her. Oppfinnsomhet, pågangsmot og dyktighet er det som har vunnet over det umulige, på tvers av bransjer og fagmiljø, hvor flere typer kunnskap møter lang erfaring. Det er disse møteplassene som har gjort oss sterke mot motvinden, sier Frivåg.

Forskning og utvikling

Vesterålen Fiskeripark ble etablert i 2000, for å drive kunnskapsbaserte aktiviteter innen forskning- og utviklingsprosjekter, som kunne bidra til kompetanseheving i fiskerinæringen. En økende mengde oppdrag utenfor Vesterålen gjorde at selskapet endret navn i 2013 til Fiskeriparken AS. I 2015 fusjonerte Fiskeriparken AS med Hadsel Vekst som ble etablert i 2009 av Hadsel kommune og Trollfjord Kraft AS. Nyskaping, bedriftsetableringer, utvikling av eksisterende næringsliv og vekst i regionen har hele tiden vært en del av selskapets formål. Når selskapet igjen skifter navn, øker igjen ambisjonene om å være det mest kompetente utviklingsmiljøet i regionen, skriver selskapet i en pressemelding.

16-17 millioner

Fiskeriparken Egga Utvikling AS er i dag et selskap med en omsetning på ca. 16-17 millioner og rundt 10 ansatte. De fleste kundene har en geografisk tilhørighet i Vesterålen og Lofoten, selv om kundebasen utenfor regionen øker. I dag er anslagsvis 70-80 prosent av prosjektaktiviteten i selskapet knyttet til marine næringer og da særlig hvitfisknæringen. Andel prosjekter utenfor hvitfisk og marine næringer har de siste årene økt.