Fiskerisamarbeid i Lofoten

Lofoten Matpark har fått ansvaret for å utarbeide forprosjekt til det som kan bli et nytt fiskerisamarbeid i Lofoten.

Det har vært forsøkt før, men nå gjør Lofoten et nytt samarbeid på å etablere et fiskerisamarbeid, melder Lofotposten (bak betalingsmur).

Det er fylkesrådet som finansierer forprosjektet med 65.000 kroner. Prosjektet skal ifølge avisa peke ut hvilke områder sjømatnæringen kan samarbeide om.

– Det vil stor grad være opp til næringen hvordan dette skal foregå. Målet er å styrke samarbeidet og bidra til at aktørene får bistand til å løse utfordringer. Jeg ser for meg at vi vil jobbe tett med Lofotrådet. Vi kan blant annet bistå rådet og kommunene med utredninger, sier Ørjan Arntzen i Lofoten Matpark til Lofotposten.